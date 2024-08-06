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ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:50
2024-08-06T06:50
2024-08-06T07:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
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белгородский район
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и поврежден один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей", - написал он.Уточняется, что оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области, повреждены дома