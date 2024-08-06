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ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 06.08.2024 (обновлено: 07:01 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964309153.html
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:50
2024-08-06T07:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и поврежден один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей", - написал он.Уточняется, что оперативные службы работают на местах.
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области, повреждены дома

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и поврежден один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что оперативные службы работают на местах.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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