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ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2024

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области

ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:50

2024-08-06T06:50

2024-08-06T07:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородской области, сгорели несколько автомобилей, гараж, повреждены дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и поврежден один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей", - написал он.Уточняется, что оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородский район