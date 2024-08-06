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ВСУ обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 06.08.2024 (обновлено: 10:22 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964308769.html
ВСУ обстреляли Суджу в Курской области
ВСУ обстреляли Суджу в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
ВСУ обстреляли Суджу в Курской области
Курская Суджа ночью была обстреляна со стороны Украины, пострадали 5 человек, в том числе 3 детей, повреждены несколько жилых домов, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:44
2024-08-06T10:22
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Курская Суджа ночью была обстреляна со стороны Украины, пострадали 5 человек, в том числе 3 детей, повреждены несколько жилых домов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, происшествия, россия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
ВСУ обстреляли Суджу в Курской области

Смирнов: ВСУ обстреляли курскую Суджу, пострадали пять человек, в том числе дети

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области. 6 августа 2024
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. 6 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. 6 августа 2024
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Курская Суджа ночью была обстреляна со стороны Украины, пострадали 5 человек, в том числе 3 детей, повреждены несколько жилых домов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПроисшествияРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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