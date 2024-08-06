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В Ногинске завели дело против угрожавшего бывшей убийством - РИА Новости, 06.08.2024
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10:54 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/noginsk-1964344793.html
В Ногинске завели дело против угрожавшего бывшей убийством
В Ногинске завели дело против угрожавшего бывшей убийством - РИА Новости, 06.08.2024
В Ногинске завели дело против угрожавшего бывшей убийством
Уголовное дело завели против 36-летнего мужчины, угрожавшего своей бывшей убийством в Ногинске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:54
2024-08-06T10:54
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели против 36-летнего мужчины, угрожавшего своей бывшей убийством в Ногинске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова в Telegram-канале подмосковной полиции.На прошлой неделе в соцсетях расходилась аудиозапись, на которой жительница Ногинска рассказала, что боится выходить из дома со своим сыном-школьником. По ее словам, отец мальчика вернулся из Азербайджана после депортации и грозится выкрасть ребенка и убить ее. Сотрудниками уголовного розыска МВД "Ногинское" задержан и доставлен полицию 36-летний житель Иваново, подозреваемый в угрозе убийством. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой мужчина угрожает своей бывшей сожительнице убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - ред.)", - приводятся слова Петровой.О гражданстве задержанного в сообщении не говорится.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ногинске завели дело против угрожавшего бывшей убийством

В Ногинске завели дело против мужчины, угрожавшего бывшей сожительнице убийством

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели против 36-летнего мужчины, угрожавшего своей бывшей убийством в Ногинске, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова в Telegram-канале подмосковной полиции.
На прошлой неделе в соцсетях расходилась аудиозапись, на которой жительница Ногинска рассказала, что боится выходить из дома со своим сыном-школьником. По ее словам, отец мальчика вернулся из Азербайджана после депортации и грозится выкрасть ребенка и убить ее.
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Сотрудниками уголовного розыска МВД "Ногинское" задержан и доставлен полицию 36-летний житель Иваново, подозреваемый в угрозе убийством.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой мужчина угрожает своей бывшей сожительнице убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - ред.)", - приводятся слова Петровой.
О гражданстве задержанного в сообщении не говорится.
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