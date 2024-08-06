https://ria.ru/20240806/nepogoda-1964407077.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник
Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:10
2024-08-06T14:10
2024-08-06T14:10
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. "️Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология в россии, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология в России, Погода, Городское хозяйство Москвы