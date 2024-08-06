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Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:10 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/nepogoda-1964407077.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник
Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:10
2024-08-06T14:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
экология в россии
погода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. "️Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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экология в россии, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология в России, Погода, Городское хозяйство Москвы

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами гроза.
"️Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
16 июня, 20:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкология в РоссииПогодаГородское хозяйство Москвы
 
 
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