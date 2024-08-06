https://ria.ru/20240806/nepogoda-1964407077.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник - РИА Новости, 06.08.2024

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды во вторник

Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:10

2024-08-06T14:10

2024-08-06T14:10

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице из-за дождей и грозы во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. "️Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экология в россии, погода, городское хозяйство москвы