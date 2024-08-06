https://ria.ru/20240806/natsproekty-1964486914.html

Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей

Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей - РИА Новости, 06.08.2024

Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей

Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:01

2024-08-06T18:01

2024-08-06T18:01

россия

новгородская область

ивановская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

михаил мишустин

форум "территория смыслов"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921472200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c54b8a03ab49e262e3ab94a7afbef6d.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть включение в нацпроект предоставления социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших специальную подготовку нянь. "На заседании совета озвучил предложение от регионов — провести анализ всех нацпроектов на предмет их соответствия интересам наших семей. Эта инициатива нашла отражение в президентских поручениях. Предстоит изучить каждый нацпроект на наличие в нем мероприятий, нацеленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми", - написал Никитин. Он отметил, что особое внимание предлагается уделить региональным особенностям, в том числе уровню рождаемости в разных регионах. По его мнению, это позволит учитывать контекст и принимать адресные решения. Губернатор также уточнил, что президент поручил создать семейные МФЦ по всей стране и развивать систему предоставления социальных услуг в рамках нового нацпроекта "Семья". Также предусмотрена работа по повышению качества жизни в малых городах и расширению программ подготовки кадров. "Эти моменты, о важности которых также говорят в регионах, найдут отражение в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" и в федпроекте "Университеты для поколения лидеров". Благодарю Владимира Владимировича за поддержку наших с коллегами инициатив — они позволят сделать жизнь семей лучше", - добавил Никитин. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 сентября, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html

https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html

https://ria.ru/20240806/putin-1964400913.html

россия

новгородская область

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, новгородская область, ивановская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин, форум "территория смыслов"