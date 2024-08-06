Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть включение в нацпроект предоставления социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших специальную подготовку нянь.
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"На заседании совета озвучил предложение от регионов — провести анализ всех нацпроектов на предмет их соответствия интересам наших семей. Эта инициатива нашла отражение в президентских поручениях. Предстоит изучить каждый нацпроект на наличие в нем мероприятий, нацеленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми", - написал Никитин.
Он отметил, что особое внимание предлагается уделить региональным особенностям, в том числе уровню рождаемости в разных регионах. По его мнению, это позволит учитывать контекст и принимать адресные решения.
Губернатор также уточнил, что президент поручил создать семейные МФЦ по всей стране и развивать систему предоставления социальных услуг в рамках нового нацпроекта "Семья". Также предусмотрена работа по повышению качества жизни в малых городах и расширению программ подготовки кадров.
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"Эти моменты, о важности которых также говорят в регионах, найдут отражение в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" и в федпроекте "Университеты для поколения лидеров". Благодарю Владимира Владимировича за поддержку наших с коллегами инициатив — они позволят сделать жизнь семей лучше", - добавил Никитин.
Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 сентября, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.