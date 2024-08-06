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Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей - РИА Новости, 06.08.2024
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18:01 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/natsproekty-1964486914.html
Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей
Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей - РИА Новости, 06.08.2024
Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей
Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:01
2024-08-06T18:01
россия
новгородская область
ивановская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
форум "территория смыслов"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть включение в нацпроект предоставления социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших специальную подготовку нянь. "На заседании совета озвучил предложение от регионов — провести анализ всех нацпроектов на предмет их соответствия интересам наших семей. Эта инициатива нашла отражение в президентских поручениях. Предстоит изучить каждый нацпроект на наличие в нем мероприятий, нацеленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми", - написал Никитин. Он отметил, что особое внимание предлагается уделить региональным особенностям, в том числе уровню рождаемости в разных регионах. По его мнению, это позволит учитывать контекст и принимать адресные решения. Губернатор также уточнил, что президент поручил создать семейные МФЦ по всей стране и развивать систему предоставления социальных услуг в рамках нового нацпроекта "Семья". Также предусмотрена работа по повышению качества жизни в малых городах и расширению программ подготовки кадров. "Эти моменты, о важности которых также говорят в регионах, найдут отражение в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" и в федпроекте "Университеты для поколения лидеров". Благодарю Владимира Владимировича за поддержку наших с коллегами инициатив — они позволят сделать жизнь семей лучше", - добавил Никитин. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 сентября, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
https://ria.ru/20230921/demografiya-1897903644.html
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
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россия, новгородская область, ивановская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин, форум "территория смыслов"
Россия, Новгородская область, Ивановская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Форум "Территория смыслов"

Губернатор Никитин: нацпроекты пересмотрят на соответствие интересам семей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Нацпроекты по поручению президента РФ Владимира Путина пересмотрят на соответствие интересам семей и на наличие мероприятий по повышению рождаемости, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Путин поручил кабмину РФ совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" рассмотреть включение в нацпроект предоставления социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших специальную подготовку нянь.
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"На заседании совета озвучил предложение от регионов — провести анализ всех нацпроектов на предмет их соответствия интересам наших семей. Эта инициатива нашла отражение в президентских поручениях. Предстоит изучить каждый нацпроект на наличие в нем мероприятий, нацеленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми", - написал Никитин.
Он отметил, что особое внимание предлагается уделить региональным особенностям, в том числе уровню рождаемости в разных регионах. По его мнению, это позволит учитывать контекст и принимать адресные решения.
Губернатор также уточнил, что президент поручил создать семейные МФЦ по всей стране и развивать систему предоставления социальных услуг в рамках нового нацпроекта "Семья". Также предусмотрена работа по повышению качества жизни в малых городах и расширению программ подготовки кадров.
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"Эти моменты, о важности которых также говорят в регионах, найдут отражение в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" и в федпроекте "Университеты для поколения лидеров". Благодарю Владимира Владимировича за поддержку наших с коллегами инициатив — они позволят сделать жизнь семей лучше", - добавил Никитин.
Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 сентября, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В нацпроекты включат мероприятия по повышению рождаемости
Вчера, 13:55
 
РоссияНовгородская областьИвановская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинМихаил МишустинФорум "Территория смыслов"
 
 
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