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В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия - РИА Новости, 06.08.2024
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12:59 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/natsproekt-1964381615.html
В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия
В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия - РИА Новости, 06.08.2024
В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия
Президент России Владимир Путин поручил проработать включение в новый национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий по развитию молодежного туризма и по... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:59
2024-08-06T12:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать включение в новый национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий по развитию молодежного туризма и по военно-патриотическому воспитанию, в том числе с привлечением к этой работе участников специальной военной операции. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству вместе с профильной комиссией Госсовета при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" предстоит "проработать вопросы, касающиеся включения мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, рассмотрев возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодежью". Как следует из перечня поручений, это предполагается делать в том числе через развитие отделений "Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" во всех регионах страны. Правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных средств из федерального бюджета. Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопросы, касающиеся включения в новый нацпроект "мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного туризма, подготовку и переподготовку экскурсоводов, в том числе расширение программы "Больше, чем путешествие". Также будет проработан вопрос включения в нацпроект мер, которые направлены на выявление и развитие талантов детей, в том числе с использованием наработок образовательного фонда "Талант и успех". Согласно перечню поручений, на все эти цели также должно быть предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств в 2025 – 2030 годах.
https://ria.ru/20240806/putin-1964381085.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия

В нацпроект "Молодежи и дети" включат военно-патриотические мероприятия и туризм

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники военно-патриотического движения "Юнармия"
Участники военно-патриотического движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Участники военно-патриотического движения "Юнармия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать включение в новый национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий по развитию молодежного туризма и по военно-патриотическому воспитанию, в том числе с привлечением к этой работе участников специальной военной операции. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета опубликован на сайте Кремля.
В частности, правительству вместе с профильной комиссией Госсовета при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" предстоит "проработать вопросы, касающиеся включения мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, рассмотрев возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодежью".
Младенцы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке глав регионов
Вчера, 12:54
Как следует из перечня поручений, это предполагается делать в том числе через развитие отделений "Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" во всех регионах страны. Правительству поручено рассмотреть вопрос о выделении на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных средств из федерального бюджета.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопросы, касающиеся включения в новый нацпроект "мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного туризма, подготовку и переподготовку экскурсоводов, в том числе расширение программы "Больше, чем путешествие". Также будет проработан вопрос включения в нацпроект мер, которые направлены на выявление и развитие талантов детей, в том числе с использованием наработок образовательного фонда "Талант и успех". Согласно перечню поручений, на все эти цели также должно быть предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств в 2025 – 2030 годах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил разработать проект по продвижению традиционных ценностей
Вчера, 12:46
 
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