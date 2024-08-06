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На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей - РИА Новости, 06.08.2024
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей
Выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени посетили почти 19 тысяч человек, после Челябинска это новый рекорд посещаемости, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:23
2024-08-06T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
тюмень
нато
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ТЮМЕНЬ, 6 авг - РИА Новости. Выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени посетили почти 19 тысяч человек, после Челябинска это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы. "Порядка 18,8 тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции, в первый день ее работы в Тюмени. Это новый рекорд посещаемости, до этого пик был зафиксирован в Челябинске, тогда за день гостями выставки стали около 18,5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Гостям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины. В том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Помимо подбитой техники НАТО, жители и гости города могут увидеть технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представленные Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем. Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах. В Тюмени впервые работает отдельная выставочная площадка, посвященная российской военной технике. На ней представлены универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К", танк Т-72 и бронетранспортеры. Передвижная выставка трофейной техники НАТО — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. В Тюмени выставка работает до 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск).
https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957968671.html
https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Выставка трофейной техники в Тюмени
В Тюмени открылась выставка трофейной техники, только за первый час работы ее посетили около тысячи человек.
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безопасность, тюмень, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тюмень, НАТО
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей

На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени в 1ый день пришли 18,8 тыс. человек

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 6 авг - РИА Новости. Выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени посетили почти 19 тысяч человек, после Челябинска это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы.
Американские БМП Bradley - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Российские военные, подбив БМП Bradley, взяли с нее трофейный комплекс РЭБ
7 июля, 08:06
"Порядка 18,8 тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции, в первый день ее работы в Тюмени. Это новый рекорд посещаемости, до этого пик был зафиксирован в Челябинске, тогда за день гостями выставки стали около 18,5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Гостям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины. В том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.
Помимо подбитой техники НАТО, жители и гости города могут увидеть технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представленные Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем. Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах.
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3 мая, 14:03
В Тюмени впервые работает отдельная выставочная площадка, посвященная российской военной технике. На ней представлены универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К", танк Т-72 и бронетранспортеры.
Передвижная выставка трофейной техники НАТО — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. В Тюмени выставка работает до 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск).
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТюменьНАТО
 
 
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