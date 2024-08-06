https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html

На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей

На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей - РИА Новости, 06.08.2024

На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей

Выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени посетили почти 19 тысяч человек, после Челябинска это новый рекорд посещаемости, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:23

2024-08-06T10:23

2024-08-06T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

тюмень

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964099847_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a622ea2cd5be410b16937b7abe36e6be.jpg

ТЮМЕНЬ, 6 авг - РИА Новости. Выставку трофейной техники НАТО в первый день работы в Тюмени посетили почти 19 тысяч человек, после Челябинска это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Тюмень - четвертая точка остановки трофеев. Каждый день на выставке будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы. "Порядка 18,8 тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции, в первый день ее работы в Тюмени. Это новый рекорд посещаемости, до этого пик был зафиксирован в Челябинске, тогда за день гостями выставки стали около 18,5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Гостям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины. В том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer. Помимо подбитой техники НАТО, жители и гости города могут увидеть технику и оборудование для разминирования, используемые в зоне спецоперации, представленные Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем. Также на выставке демонстрируется трофейное оружие, работают павильоны военторга, "Единой России", мобильного пункта призыва на службу по контракту. Проходит выставка военно-патриотических объединений и набор в секции дополнительного образования, есть спортплощадки, желающие могут потренироваться в управлении настоящим дроном и на виртуальных тренажерах. В Тюмени впервые работает отдельная выставочная площадка, посвященная российской военной технике. На ней представлены универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К", танк Т-72 и бронетранспортеры. Передвижная выставка трофейной техники НАТО — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в Уральском федеральном округе и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. В Тюмени выставка работает до 17 августа с 10:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 19:00 по мск).

https://ria.ru/20240707/spetsoperatsiya-1957968671.html

https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выставка трофейной техники в Тюмени В Тюмени открылась выставка трофейной техники, только за первый час работы ее посетили около тысячи человек. 2024-08-06T10:23 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тюмень, нато