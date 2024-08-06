https://ria.ru/20240806/naryshkin-1964380207.html

Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Хании

Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Хании - РИА Новости, 06.08.2024

Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Хании

События в регионе Ближнего Востока развиваются по очень опасному сценарию, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на фоне... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:51

2024-08-06T12:51

2024-08-06T12:51

в мире

иран

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исмаил хания

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али хаменеи

хамас

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. События в регионе Ближнего Востока развиваются по очень опасному сценарию, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на фоне убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Ранее Нарышкин заявил РИА Новости, что убийство Хании является шагом к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "События, надо сказать, развиваются по очень опасному сценарию", - отметил глава СВР, говоря о ситуации на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро движения ХАМАС в Иране. Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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Ольга Фомченкова

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