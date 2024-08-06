Подполье рассказало, как Польша помогает Украине вербовать наемников
Подполье: Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам ВНЖ
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов - так называемый украинский легион, обещая вступающим в него беженцам с Украины вид на жительство в Польше, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии заключения ими контракта с добровольческим националистическим батальоном "Украинский легион". Данное подразделение создано Киевом и Варшавой для отправки на Украину и ведения там боевых действий против России", - сообщили РИА Новости в херсонском антифашистском подполье.
По словам подпольщика, украинские граждане, находящиеся на территории Украины, просят своих уехавших в Евросоюз родственников ни в коем случае не подписывать контракты с какими бы то ни было проукраинскими националистическими или добровольческими воинскими формированиями.
"Сейчас украинцы массово предостерегают своих родственников от заключения контракта с данным или любым иным прокиевским воинским формированием, так как это чревато для легионера скорым возвращаем на Украину и последующей гибелью или тяжелым ранением на фронте в результате очередного "мясного штурма" или десанта на левый берег Днепра", - подчеркнул участник сопротивления.
Создание националистического украинского легиона ранее было инициировано в Польше совместно премьер-министром Польши Дональдом Туском и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
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