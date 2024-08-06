https://ria.ru/20240806/naemniki-1964300595.html

Подполье рассказало, как Польша помогает Украине вербовать наемников

Подполье рассказало, как Польша помогает Украине вербовать наемников - РИА Новости, 06.08.2024

Подполье рассказало, как Польша помогает Украине вербовать наемников

Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов - так называемый украинский легион, обещая вступающим в него беженцам с Украины вид на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:03

2024-08-06T04:03

2024-08-06T04:03

специальная военная операция на украине

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украина

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херсон

дональд туск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов - так называемый украинский легион, обещая вступающим в него беженцам с Украины вид на жительство в Польше, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона."Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии заключения ими контракта с добровольческим националистическим батальоном "Украинский легион". Данное подразделение создано Киевом и Варшавой для отправки на Украину и ведения там боевых действий против России", - сообщили РИА Новости в херсонском антифашистском подполье.По словам подпольщика, украинские граждане, находящиеся на территории Украины, просят своих уехавших в Евросоюз родственников ни в коем случае не подписывать контракты с какими бы то ни было проукраинскими националистическими или добровольческими воинскими формированиями."Сейчас украинцы массово предостерегают своих родственников от заключения контракта с данным или любым иным прокиевским воинским формированием, так как это чревато для легионера скорым возвращаем на Украину и последующей гибелью или тяжелым ранением на фронте в результате очередного "мясного штурма" или десанта на левый берег Днепра", - подчеркнул участник сопротивления.Создание националистического украинского легиона ранее было инициировано в Польше совместно премьер-министром Польши Дональдом Туском и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html

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в мире, украина, польша, херсон, дональд туск, владимир зеленский, вооруженные силы украины