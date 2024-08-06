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Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева

Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева - РИА Новости, 06.08.2024

Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования по поводу смерти председателя... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:48

2024-08-06T00:48

2024-08-06T00:48

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северный кавказ

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины. Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщал ранее РИА Новости муфтий Северной Осетии. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично выражаю глубокие соболезнования всем мусульманам Северного Кавказа в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, видного религиозного деятеля муфтия Исмаила хаджи Бердиева. Принципиальность и прямота, твердость в отстаивании духовно-нравственных ценностей были отличительными чертами нашего брата Исмаила хаджи. Под его руководством в Карачаево-Черкесии и на всем российском Кавказе было реализовано множество начинаний, направленных на возрождение духовности кавказских народов, восстановление традиционных религиозных институтов, возведение мечетей и медресе, подготовку молодого поколения имамов и алимов", - приводит текст соболезнования Telegram-канал ДУМ РФ.

https://ria.ru/20240802/russkie-1963642306.html

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северный кавказ, россия, кавказ, равиль гайнутдин, происшествия, религия