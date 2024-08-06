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Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
00:48 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева - РИА Новости, 06.08.2024
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования по поводу смерти председателя... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:48
2024-08-06T00:48
религия
северный кавказ
россия
кавказ
равиль гайнутдин
происшествия
религия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины. Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщал ранее РИА Новости муфтий Северной Осетии. "От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично выражаю глубокие соболезнования всем мусульманам Северного Кавказа в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, видного религиозного деятеля муфтия Исмаила хаджи Бердиева. Принципиальность и прямота, твердость в отстаивании духовно-нравственных ценностей были отличительными чертами нашего брата Исмаила хаджи. Под его руководством в Карачаево-Черкесии и на всем российском Кавказе было реализовано множество начинаний, направленных на возрождение духовности кавказских народов, восстановление традиционных религиозных институтов, возведение мечетей и медресе, подготовку молодого поколения имамов и алимов", - приводит текст соболезнования Telegram-канал ДУМ РФ.
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северный кавказ, россия, кавказ, равиль гайнутдин, происшествия, религия
Религия, Северный Кавказ, Россия, Кавказ, Равиль Гайнутдин, Происшествия, Религия
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева

Муфтий Гайнутдин назвал смерть муфтия Бердиева тяжелой утратой для мусульман

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины.
Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщал ранее РИА Новости муфтий Северной Осетии.
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"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично выражаю глубокие соболезнования всем мусульманам Северного Кавказа в связи с кончиной председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, видного религиозного деятеля муфтия Исмаила хаджи Бердиева. Принципиальность и прямота, твердость в отстаивании духовно-нравственных ценностей были отличительными чертами нашего брата Исмаила хаджи. Под его руководством в Карачаево-Черкесии и на всем российском Кавказе было реализовано множество начинаний, направленных на возрождение духовности кавказских народов, восстановление традиционных религиозных институтов, возведение мечетей и медресе, подготовку молодого поколения имамов и алимов", - приводит текст соболезнования Telegram-канал ДУМ РФ.
 
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