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Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
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05:17 06.08.2024 (обновлено: 05:18 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/motostrelki-1964303887.html
Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ
Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ
Мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T05:17
2024-08-06T05:18
специальная военная операция на украине
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красный лиман
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и овладели 34 опорными пунктами противника", - сказал Бигма. По его данным, нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 110-й и 114-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана. Кроме того, бойцы "Запада" уничтожили 12 минометных расчетов и 14 пунктов управления БПЛА. Расчеты ПВО за сутки уничтожили три беспилотника, добавил Бигма.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html
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россия, макеевка, красный лиман, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ

МО: мотострелки группировки "Запад" за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и овладели 34 опорными пунктами противника", - сказал Бигма.
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По его данным, нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 110-й и 114-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана.
Кроме того, бойцы "Запада" уничтожили 12 минометных расчетов и 14 пунктов управления БПЛА.
Расчеты ПВО за сутки уничтожили три беспилотника, добавил Бигма.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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