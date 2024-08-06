https://ria.ru/20240806/motostrelki-1964303887.html

Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ

Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Российские военные за сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ

Мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:17

2024-08-06T05:17

2024-08-06T05:18

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мотострелковые подразделения группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки овладели 34 опорными пунктами ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и овладели 34 опорными пунктами противника", - сказал Бигма. По его данным, нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад, 110-й и 114-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана. Кроме того, бойцы "Запада" уничтожили 12 минометных расчетов и 14 пунктов управления БПЛА. Расчеты ПВО за сутки уничтожили три беспилотника, добавил Бигма.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964271185.html

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

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россия, макеевка, красный лиман, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность