https://ria.ru/20240806/motostrelki-1964297016.html

Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:03

2024-08-06T03:03

2024-08-06T03:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1822992795_0:182:3210:1988_1920x0_80_0_0_cebee9dd3975e6e3ae8d0fbdc9fc1e20.jpg

ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ), ведут огонь по выявленным целям противника. "Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность