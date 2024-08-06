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Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ
Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:03
2024-08-06T03:03
2024-08-06T03:13
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ), ведут огонь по выявленным целям противника. "Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964278134.html
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россия, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ
МО: мотострелки уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ), ведут огонь по выявленным целям противника.
"Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы", — добавили в ведомстве.