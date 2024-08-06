Рейтинг@Mail.ru
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:02 06.08.2024 (обновлено: 13:10 14.08.2024)
https://ria.ru/20240806/moskva-1966139618.html
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером - РИА Новости, 14.08.2024
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы вечером вторника, наибольшее количество осадков зафиксировано в южном, юго-восточном и юго-западном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-06T20:02
2024-08-14T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ювао (москва)
мосводосток
осадки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:253:3081:1986_1920x0_80_0_0_b1511f36c5c44cc90add00a5eff65b32.jpg
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы вечером вторника, наибольшее количество осадков зафиксировано в южном, юго-восточном и юго-западном административных округах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По предварительным данным, в отдельных районах города выпало до 30% месячной нормы осадков за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге столицы – в ЮАО до 23 миллиметров, ЮЗАО до 15 миллиметров, в ЮВАО до 14 миллиметров... Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера. Местами возможны кратковременные дожди, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", – сказано в сообщении. Уточняется, что основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригады "Мосводостока" выполняли оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.
https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html
москва
ювао (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_ebaf5e50b6d29550ca144fb86ba4285f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ювао (москва), мосводосток, осадки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЮВАО (Москва), Мосводосток, осадки

Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы вечером вторника, наибольшее количество осадков зафиксировано в южном, юго-восточном и юго-западном административных округах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По предварительным данным, в отдельных районах города выпало до 30% месячной нормы осадков за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге столицы – в ЮАО до 23 миллиметров, ЮЗАО до 15 миллиметров, в ЮВАО до 14 миллиметров... Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера. Местами возможны кратковременные дожди, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", – сказано в сообщении.
Уточняется, что основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригады "Мосводостока" выполняли оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.
Отремонтированный подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января
5 августа, 09:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮВАО (Москва)Мосводостокосадки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала