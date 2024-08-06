https://ria.ru/20240806/moskva-1966139618.html
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером - РИА Новости, 14.08.2024
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник вечером
Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы вечером вторника, наибольшее количество осадков зафиксировано в южном, юго-восточном и юго-западном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-06T20:02
2024-08-06T20:02
2024-08-14T13:10
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Почти 30% месячной нормы осадков выпало на юге Москвы вечером вторника, наибольшее количество осадков зафиксировано в южном, юго-восточном и юго-западном административных округах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По предварительным данным, в отдельных районах города выпало до 30% месячной нормы осадков за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге столицы – в ЮАО до 23 миллиметров, ЮЗАО до 15 миллиметров, в ЮВАО до 14 миллиметров... Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца вечера. Местами возможны кратковременные дожди, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", – сказано в сообщении. Уточняется, что основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригады "Мосводостока" выполняли оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.
https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ювао (москва), мосводосток, осадки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЮВАО (Москва), Мосводосток, осадки