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В Москве с сентября увеличат финансирование школ и детсадов - РИА Новости, 06.08.2024
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16:53 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/moskva-1964469506.html
В Москве с сентября увеличат финансирование школ и детсадов
В Москве с сентября увеличат финансирование школ и детсадов - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве с сентября увеличат финансирование школ и детсадов
Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования увеличатся в Москве с сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал мэр... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:53
2024-08-06T16:53
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования увеличатся в Москве с сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства города. &quot;Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что с 1 сентября подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 147,8 тысячи рублей в год, 5-9 классов - 166,5 тысячи рублей, 10–11 классов - 186,9 тысячи рублей. Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 219,6 тысячи рублей. "С 2020 года все школы и детские сады города Москвы - государственные и негосударственные - получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам, а в детских садах норматив стал единым для воспитанников всех возрастов", - отмечается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240425/sobyanin-1942271626.html
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
В Москве с сентября увеличат финансирование школ и детсадов

Собянин: подушевое финансирование школ и детсадов увеличат с сентября 2024 года

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования увеличатся в Москве с сентября 2024 года, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства города.
«

"Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 сентября подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 147,8 тысячи рублей в год, 5-9 классов - 166,5 тысячи рублей, 10–11 классов - 186,9 тысячи рублей.
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Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 219,6 тысячи рублей.
"С 2020 года все школы и детские сады города Москвы - государственные и негосударственные - получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам, а в детских садах норматив стал единым для воспитанников всех возрастов", - отмечается в сообщении.
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