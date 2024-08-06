https://ria.ru/20240806/moskva-1964403514.html

Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа

Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа - РИА Новости, 06.08.2024

Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа

Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены до 25 августа, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:03

2024-08-06T14:03

2024-08-06T14:03

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены до 25 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершим до 25 августа, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году в рамках программы заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах. "При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков. Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html

https://ria.ru/20240627/biryukov-1955809294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы