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Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа - РИА Новости, 06.08.2024
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Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа
Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа - РИА Новости, 06.08.2024
Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа
Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены до 25 августа, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:03
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены до 25 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершим до 25 августа, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в этом году в рамках программы заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах. "При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков. Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: работы по замене систем отопления в Москве завершат до 25 августа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов будут завершены до 25 августа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершим до 25 августа, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что в этом году в рамках программы заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах.
"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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