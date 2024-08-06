https://ria.ru/20240806/moskva-1964376584.html
В новой Москве женщина напала на сотрудницу магазина с ножом
В новой Москве женщина напала на сотрудницу магазина с ножом - РИА Новости, 06.08.2024
В новой Москве женщина напала на сотрудницу магазина с ножом
Судимая 40-летняя жительница Подмосковья напала с ножом на сотрудницу магазина в новой Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Росгвардии. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:04
2024-08-06T13:04
2024-08-06T13:07
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
новомосковский административный округ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судимая 40-летняя жительница Подмосковья напала с ножом на сотрудницу магазина в новой Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Росгвардии. "В Троицком и Новомосковском административном округе сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали женщину, которая угрожала ножом сотруднице магазина", - говорится в сообщении. На опубликованных кадрах Росгвардии женщина в красной куртке бросается с ножом на сотрудницу магазина. В ведомстве отметили, что поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина на Дорожной улице. По словам администратора, эта женщина ранее неоднократно была замечена сотрудниками магазина при попытке кражи. "Росгвардейцы задержали нападавшую. Ей оказалась 40-летняя жительница Московской области. Ранее женщина уже была судима", - добавляется в сообщении. Задержанная была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20240520/moskva-1947221260.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, новомосковский административный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Новомосковский административный округ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В новой Москве женщина напала на сотрудницу магазина с ножом
В новой Москве судимая женщина напала с ножом на сотрудницу магазина