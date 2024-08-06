https://ria.ru/20240806/moshenniki-1964294754.html

Эксперт объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка

Эксперт объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка

Важно внимательно читать сообщения, поступающие из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и не "светить" иные карты, а при утере карты... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:18

2024-08-06T02:18

2024-08-06T02:18

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алла храпунова

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Важно внимательно читать сообщения, поступающие из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и не "светить" иные карты, а при утере карты немедленно сообщать об этом в банк, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Сейчас банковские карты бывают в различных формах – физическая карта, стикер, приложение Pay. Недавно появились токенизированые карты. Выпустить карту сегодня очень легко, совсем необязательно идти за ней в банк – она виртуальна и видна лишь в банковском приложении", - отметила Храпунова. Однако, по ее словам, за удобством кроется и необходимость повышения внимания к порядку пользования электронным средством платежа. "Очень важно всегда внимательно читать сообщения, поступающие из банка. Мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить ту самую токенизированную карту, начать совершать платежи без ведома владельца. Важно, что банк всегда уведомляет о подключении к личному кабинету новых устройств, о выпуске карт и других операциях. Если банк не уведомит клиента об этом, то нарушит закон", - пояснила Храпунова. Эксперт рекомендует при получении каких-либо нестандартных уведомлений незамедлительно позвонить на горячую линию банка. "Если карта утеряна, следует немедленно сообщить об этом в банк. Карту необходимо заблокировать. Счет, к которому привязана карта, при этом останется доступным для использования владельцем", - подчеркнула Храпунова. Также, по ее словам, стоит помнить о возможности установить лимиты и ограничения по платежным картам в "Настройках карты" в соответствующем блоке приложения банка. "Лимит может быть установлен как на платежи в месяц, так и на разовую операцию. Ограничения в большинстве своем касаются оплат в интернете и снятия наличных в банкоматах – по всем параметрам можно установить запрет. Будет не лишним настроить такие ограничения своим близким", - советует специалист. Кроме того, крайне важно завести отдельную карту для платежей в интернете и не "светить" иные карты, на которые поступают основные доходы или где хранится семейный кошелек. "Карта для интернет-оплат должна иметь около нулевой баланс, чтобы при ее компрометации мошенники не смогли ничего украсть", - добавила Храпунова.

https://ria.ru/20240322/oshibki-1934822203.html

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технологии, алла храпунова, общество, россия