https://ria.ru/20240806/morpekhi-1964304061.html

Морпехи группировки "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Морпехи группировки "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Морпехи группировки "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Артиллерия морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T05:19

2024-08-06T05:19

2024-08-06T05:19

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ГЕНИЧЕСК, 6 авг - РИА Новости. Артиллерия морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожила склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 122-миллиметрового буксируемого орудия "Д-30" морской пехоты Северного флота нанес огневое поражение по выявленному складу боеприпасов украинской армии, располагавшемуся в заброшенных промышленных ангарах на правом берегу Днепра Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. После поражения цели артиллерийским ударом средствами объективного контроля было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на пораженном объекте противника.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность