https://ria.ru/20240806/molodezh-1964391614.html
Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики
Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики
Президент России Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года и расширение программы развития молодежной политики в регионах, предусмотрев... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:23
2024-08-06T13:23
2024-08-06T13:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года и расширение программы развития молодежной политики в регионах, предусмотрев дополнительное финансирование на эти цели. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета опубликован на сайте Кремля. Так, правительству РФ и профильной комиссии Госсовета при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" президент поручил "проработать вопросы, касающиеся продления до 2030 года и расширения программы развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета". Также в рамках поручений Путина им предстоит проработать вопрос развития сети круглогодичных молодежных образовательных центров в регионах страны и реализации на их базе образовательных программ для специалистов по работе с молодежью. На эти цели также должно быть предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств в 2025 – 2030 годах, следует из перечня поручений.
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики
Путин поручил продлить и расширить программу развития молодежной политики в РФ
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года и расширение программы
развития молодежной политики в регионах, предусмотрев дополнительное финансирование на эти цели.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета опубликован на сайте Кремля.
Так, правительству РФ и профильной комиссии Госсовета при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" президент поручил "проработать вопросы, касающиеся продления до 2030 года и расширения программы развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".
Также в рамках поручений Путина им предстоит проработать вопрос развития сети круглогодичных молодежных образовательных центров в регионах страны и реализации на их базе образовательных программ для специалистов по работе с молодежью. На эти цели также должно быть предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств в 2025 – 2030 годах, следует из перечня поручений.