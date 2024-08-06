https://ria.ru/20240806/molodezh-1964391614.html

Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики

Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики - РИА Новости, 06.08.2024

Путин поручил проработать расширение программы развития молодежной политики

Президент России Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года и расширение программы развития молодежной политики в регионах, предусмотрев... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:23

2024-08-06T13:23

2024-08-06T13:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать продление до 2030 года и расширение программы развития молодежной политики в регионах, предусмотрев дополнительное финансирование на эти цели. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета опубликован на сайте Кремля. Так, правительству РФ и профильной комиссии Госсовета при разработке нацпроекта "Молодежь и дети" президент поручил "проработать вопросы, касающиеся продления до 2030 года и расширения программы развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", а также выделения на эти цели в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета". Также в рамках поручений Путина им предстоит проработать вопрос развития сети круглогодичных молодежных образовательных центров в регионах страны и реализации на их базе образовательных программ для специалистов по работе с молодежью. На эти цели также должно быть предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств в 2025 – 2030 годах, следует из перечня поручений.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930199833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество