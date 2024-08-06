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Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2024
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16:10 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html
Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии
Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2024
Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии
Большая часть населения Молдавии недовольна ситуацией в стране, поэтому во втором туре выборов президента может оказаться даже кандидат с низким рейтингом в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:10
2024-08-06T16:10
в мире
молдавия
сша
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Большая часть населения Молдавии недовольна ситуацией в стране, поэтому во втором туре выборов президента может оказаться даже кандидат с низким рейтингом в противовес действующей власти, считает политолог, директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "На данный момент, согласно опросам, даже у политика с рейтингом 0,5% есть шанс пройти во второй тур, потому что большая часть, практически 70% граждан, разочарованы нынешней ситуацией", - заявил Лисневский в эфире телеканала GRT. Он подчеркнул, что у лиц, которые выразили желание баллотироваться в президенты, нет большого разрыва в рейтинге. В противовес им выступает действующий президент Майя Санду, чей антирейтинг приближается к 60%. "Фаворитом является Майя Санду, поскольку у нее есть административные, медийные и финансовые ресурсы. США открыто заявили, что выделяют на выборы 50 миллионов долларов. Это довольно большая сумма", - отметил Лисневский. Ранее Лисневский представил результаты опроса, который был проведен во второй половине июля. Во главе антирейтинга политиков оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов, на втором месте находится президент Санду, замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и лидер блока "Побед" Илан Шор - 23% и 22,9% соответственно. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, сша, майя санду, игорь додон, дорин речан
В мире, Молдавия, США, Майя Санду, Игорь Додон, Дорин Речан
Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии

Лисневский: кандидат с низким рейтингом может пройти во второй тур в Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Большая часть населения Молдавии недовольна ситуацией в стране, поэтому во втором туре выборов президента может оказаться даже кандидат с низким рейтингом в противовес действующей власти, считает политолог, директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"На данный момент, согласно опросам, даже у политика с рейтингом 0,5% есть шанс пройти во второй тур, потому что большая часть, практически 70% граждан, разочарованы нынешней ситуацией", - заявил Лисневский в эфире телеканала GRT.
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Он подчеркнул, что у лиц, которые выразили желание баллотироваться в президенты, нет большого разрыва в рейтинге. В противовес им выступает действующий президент Майя Санду, чей антирейтинг приближается к 60%.
"Фаворитом является Майя Санду, поскольку у нее есть административные, медийные и финансовые ресурсы. США открыто заявили, что выделяют на выборы 50 миллионов долларов. Это довольно большая сумма", - отметил Лисневский.
Ранее Лисневский представил результаты опроса, который был проведен во второй половине июля. Во главе антирейтинга политиков оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов, на втором месте находится президент Санду, замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и лидер блока "Побед" Илан Шор - 23% и 22,9% соответственно.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
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В миреМолдавияСШАМайя СандуИгорь ДодонДорин Речан
 
 
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