https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html

Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии

Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт рассказал, кто может пройти во второй тур выборов в Молдавии

Большая часть населения Молдавии недовольна ситуацией в стране, поэтому во втором туре выборов президента может оказаться даже кандидат с низким рейтингом в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:10

2024-08-06T16:10

2024-08-06T16:10

в мире

молдавия

сша

майя санду

игорь додон

дорин речан

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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Большая часть населения Молдавии недовольна ситуацией в стране, поэтому во втором туре выборов президента может оказаться даже кандидат с низким рейтингом в противовес действующей власти, считает политолог, директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "На данный момент, согласно опросам, даже у политика с рейтингом 0,5% есть шанс пройти во второй тур, потому что большая часть, практически 70% граждан, разочарованы нынешней ситуацией", - заявил Лисневский в эфире телеканала GRT. Он подчеркнул, что у лиц, которые выразили желание баллотироваться в президенты, нет большого разрыва в рейтинге. В противовес им выступает действующий президент Майя Санду, чей антирейтинг приближается к 60%. "Фаворитом является Майя Санду, поскольку у нее есть административные, медийные и финансовые ресурсы. США открыто заявили, что выделяют на выборы 50 миллионов долларов. Это довольно большая сумма", - отметил Лисневский. Ранее Лисневский представил результаты опроса, который был проведен во второй половине июля. Во главе антирейтинга политиков оказался премьер Дорин Речан, его деятельность негативно оценили 58,1% респондентов, на втором месте находится президент Санду, замыкает тройку экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Больше всего положительных оценок набрала Санду, ее готовы поддержать 27,4% респондентов, следом идут Додон и лидер блока "Побед" Илан Шор - 23% и 22,9% соответственно. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

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в мире, молдавия, сша, майя санду, игорь додон, дорин речан