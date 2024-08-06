Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС
Депутат Марина Таубер: жители по всей Молдавии за сближение с Россией и ЕАЭС
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкДепутат парламента Молдавии от блока "Победа" Марина Таубер
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Идею поддерживать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом поддерживают по всей Молдавии, заявила в своем Telegram-канале депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
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"Курс на сближение с Россией и ЕАЭС находит отклик у людей по всей стране. По всей республике мы обсуждали на собраниях вопрос о том, почему важно налаживать отношения со странами Евразийского Союза, почему очень важно выйти на этот референдум и проголосовать против вступления в ЕС", - написала Таубер.
По ее словам, на встречах с гражданами она сравнивает, что дает Молдавии сотрудничество с ЕС и партнерство с ЕАЭС.
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"Допустим: в ЕАЭС возможно проведение различных фестивалей, где мы можем ознакомиться с кухнями и культурой этих стран. В то же время ЕС несет нам гей-парады, проводит их у нас. Что касается поддержки сельского хозяйства: уже были достигнуты договоренности о поставках продукции в Россию, так, овощи и фрукты из Гагаузии уже поставляют на российский рынок. Того же результата можно добиться и по всей стране, если вести переговоры в этом направлении", – добавила Таубер.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" И два варианта ответа: "Да" и "Нет".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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