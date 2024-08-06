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Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
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14:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/moldavija-1964417258.html
Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС
Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС
Идею поддерживать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом поддерживают по всей Молдавии, заявила в своем Telegram-канале депутат парламента от... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:33
2024-08-06T14:33
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Идею поддерживать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом поддерживают по всей Молдавии, заявила в своем Telegram-канале депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. "Курс на сближение с Россией и ЕАЭС находит отклик у людей по всей стране. По всей республике мы обсуждали на собраниях вопрос о том, почему важно налаживать отношения со странами Евразийского Союза, почему очень важно выйти на этот референдум и проголосовать против вступления в ЕС", - написала Таубер. По ее словам, на встречах с гражданами она сравнивает, что дает Молдавии сотрудничество с ЕС и партнерство с ЕАЭС. "Допустим: в ЕАЭС возможно проведение различных фестивалей, где мы можем ознакомиться с кухнями и культурой этих стран. В то же время ЕС несет нам гей-парады, проводит их у нас. Что касается поддержки сельского хозяйства: уже были достигнуты договоренности о поставках продукции в Россию, так, овощи и фрукты из Гагаузии уже поставляют на российский рынок. Того же результата можно добиться и по всей стране, если вести переговоры в этом направлении", – добавила Таубер. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" И два варианта ответа: "Да" и "Нет". В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, марина таубер, евросоюз, евразийский экономический союз, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Марина Таубер, Евросоюз, Евразийский экономический союз, СНГ
Марина Таубер: в Молдавии поддерживают идею сближения с Россией и ЕАЭС

Депутат Марина Таубер: жители по всей Молдавии за сближение с Россией и ЕАЭС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкДепутат парламента Молдавии от блока "Победа" Марина Таубер
Депутат парламента Молдавии от блока Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Идею поддерживать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом поддерживают по всей Молдавии, заявила в своем Telegram-канале депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
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«
"Курс на сближение с Россией и ЕАЭС находит отклик у людей по всей стране. По всей республике мы обсуждали на собраниях вопрос о том, почему важно налаживать отношения со странами Евразийского Союза, почему очень важно выйти на этот референдум и проголосовать против вступления в ЕС", - написала Таубер.
По ее словам, на встречах с гражданами она сравнивает, что дает Молдавии сотрудничество с ЕС и партнерство с ЕАЭС.
«
"Допустим: в ЕАЭС возможно проведение различных фестивалей, где мы можем ознакомиться с кухнями и культурой этих стран. В то же время ЕС несет нам гей-парады, проводит их у нас. Что касается поддержки сельского хозяйства: уже были достигнуты договоренности о поставках продукции в Россию, так, овощи и фрукты из Гагаузии уже поставляют на российский рынок. Того же результата можно добиться и по всей стране, если вести переговоры в этом направлении", – добавила Таубер.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. В рамках референдума в бюллетене будет вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" И два варианта ответа: "Да" и "Нет".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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