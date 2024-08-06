https://ria.ru/20240806/moldavija-1964375475.html
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете - РИА Новости, 06.08.2024
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:35
2024-08-06T12:35
2024-08-06T12:35
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист Диана Караман. "Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет – это не спасение, это то, что нам не нужно", - заявила Караман журналистам. По ее словам, действия правящей партии "Действие и солидарность" направлены против нейтралитета Молдавии. "Этот статус был закреплен в конституции не просто так. Это случилось уже после того, как произошли трагические события в Приднестровье. Тогда, в 1994 году, это была выверенная позиция общества и депутатов парламента, которые голосовали именно за такую конституцию", - добавила Караман. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240805/moldavija-1964176533.html
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете
Депутат Караман: действия властей направлены против нейтралитета Молдавии
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист Диана Караман.
"Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет – это не спасение, это то, что нам не нужно", - заявила Караман журналистам.
По ее словам, действия правящей партии "Действие и солидарность" направлены против нейтралитета Молдавии.
"Этот статус был закреплен в конституции не просто так. Это случилось уже после того, как произошли трагические события в Приднестровье. Тогда, в 1994 году, это была выверенная позиция общества и депутатов парламента, которые голосовали именно за такую конституцию", - добавила Караман.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду
, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
.