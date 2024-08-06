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В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете - РИА Новости, 06.08.2024
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12:35 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/moldavija-1964375475.html
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете - РИА Новости, 06.08.2024
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:35
2024-08-06T12:35
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист Диана Караман. "Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет – это не спасение, это то, что нам не нужно", - заявила Караман журналистам. По ее словам, действия правящей партии "Действие и солидарность" направлены против нейтралитета Молдавии. "Этот статус был закреплен в конституции не просто так. Это случилось уже после того, как произошли трагические события в Приднестровье. Тогда, в 1994 году, это была выверенная позиция общества и депутатов парламента, которые голосовали именно за такую конституцию", - добавила Караман. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240805/moldavija-1964176533.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
В Молдавии опасаются изменений в статье конституции о нейтралитете

Депутат Караман: действия властей направлены против нейтралитета Молдавии

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опасается, что власти Молдавии могут изменить статью конституции о нейтралитете страны, заявила депутат-коммунист Диана Караман.
"Сегодня мы опасаемся, что представители власти сделают все возможное и невозможное для того, чтобы изменить статью о нейтралитете. Они и так ее нарушают. Мы видим заявления главы МИД Михая Попшоя, других министров, которые говорят о том, что нейтралитет – это не спасение, это то, что нам не нужно", - заявила Караман журналистам.
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По ее словам, действия правящей партии "Действие и солидарность" направлены против нейтралитета Молдавии.
"Этот статус был закреплен в конституции не просто так. Это случилось уже после того, как произошли трагические события в Приднестровье. Тогда, в 1994 году, это была выверенная позиция общества и депутатов парламента, которые голосовали именно за такую конституцию", - добавила Караман.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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