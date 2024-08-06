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В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС - РИА Новости, 06.08.2024
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09:49 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/moldavija-1964326769.html
В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС
В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС - РИА Новости, 06.08.2024
В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС
Правящая партия "Действие и солидарность" единолично распоряжается средствами, переданными ЕС в виде помощи гражданам, эти деньги разворовывают, уверен... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:49
2024-08-06T09:49
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" единолично распоряжается средствами, переданными ЕС в виде помощи гражданам, эти деньги разворовывают, уверен экс-министр молодежи и спорта, лидер Партии национального единства Октавиан Цыку в эфире телеканала Rlive. "Есть желание одной партии сорвать весь куш, потому что евроинтеграция – это доступ к очень большим деньгам. И наши научились воровать. Они знают, как воровать европейские деньги. И все это знают, все это видят", - заявил Цыку. Он утверждает, что ни одна проевропейская власть в Молдавии ни разу не отчиталась перед обществом, какие суммы выделяет Евросоюз в помощь республике. Также политик отметил, что данных о трате этих средств тоже не найти. Цыку полагает, что призвать власти Молдавии к ответу могло бы руководство ЕС, однако оно не задает неудобных вопросов из-за "приверженности стабилократии". В Брюсселе терпят действующую молдавскую власть, поскольку боятся к приходу к власти пророссийских партий. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Евросоюз
В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС

Экс-министр молодежи Молдавии Цыку: правящая партия разворовывает средства ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" единолично распоряжается средствами, переданными ЕС в виде помощи гражданам, эти деньги разворовывают, уверен экс-министр молодежи и спорта, лидер Партии национального единства Октавиан Цыку в эфире телеканала Rlive.
"Есть желание одной партии сорвать весь куш, потому что евроинтеграция – это доступ к очень большим деньгам. И наши научились воровать. Они знают, как воровать европейские деньги. И все это знают, все это видят", - заявил Цыку.
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Он утверждает, что ни одна проевропейская власть в Молдавии ни разу не отчиталась перед обществом, какие суммы выделяет Евросоюз в помощь республике. Также политик отметил, что данных о трате этих средств тоже не найти.
Цыку полагает, что призвать власти Молдавии к ответу могло бы руководство ЕС, однако оно не задает неудобных вопросов из-за "приверженности стабилократии". В Брюсселе терпят действующую молдавскую власть, поскольку боятся к приходу к власти пророссийских партий.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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