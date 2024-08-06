https://ria.ru/20240806/moldavija-1964326769.html

В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС

В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС - РИА Новости, 06.08.2024

В Молдавии обвинили правящую партию в разворовывании средств ЕС

Правящая партия "Действие и солидарность" единолично распоряжается средствами, переданными ЕС в виде помощи гражданам, эти деньги разворовывают, уверен... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:49

2024-08-06T09:49

2024-08-06T09:49

в мире

молдавия

украина

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" единолично распоряжается средствами, переданными ЕС в виде помощи гражданам, эти деньги разворовывают, уверен экс-министр молодежи и спорта, лидер Партии национального единства Октавиан Цыку в эфире телеканала Rlive. "Есть желание одной партии сорвать весь куш, потому что евроинтеграция – это доступ к очень большим деньгам. И наши научились воровать. Они знают, как воровать европейские деньги. И все это знают, все это видят", - заявил Цыку. Он утверждает, что ни одна проевропейская власть в Молдавии ни разу не отчиталась перед обществом, какие суммы выделяет Евросоюз в помощь республике. Также политик отметил, что данных о трате этих средств тоже не найти. Цыку полагает, что призвать власти Молдавии к ответу могло бы руководство ЕС, однако оно не задает неудобных вопросов из-за "приверженности стабилократии". В Брюсселе терпят действующую молдавскую власть, поскольку боятся к приходу к власти пророссийских партий. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, украина, евросоюз