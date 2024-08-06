https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
МО РФ опубликовало кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:27
2024-08-06T19:27
2024-08-06T20:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. МО РФ опубликовало кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области.Противник во вторник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации.Украинская ДРГ понесла поражение и отступила на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, её отступающие части были блокированы российскими подразделениями, сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
2024-08-06T19:27
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ на границе Курской области