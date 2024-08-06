https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html

Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области

Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на границе Курской области

МО РФ опубликовало кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:27

2024-08-06T19:27

2024-08-06T20:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. МО РФ опубликовало кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области.Противник во вторник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации.Украинская ДРГ понесла поражение и отступила на свою территорию после попытки атаковать Курскую область, её отступающие части были блокированы российскими подразделениями, сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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курская область, россия, вооруженные силы украины