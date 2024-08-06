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ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском
ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском - РИА Новости, 06.08.2024
ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском
ВС РФ уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак", которые Киев использовал для вооружённой провокации в Курской области, сообщило... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:13
2024-08-06T17:13
2024-08-06T17:13
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак", которые Киев использовал для вооружённой провокации в Курской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. "В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском
Минобороны: ВС России уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР и три БТР ВСУ