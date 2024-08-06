https://ria.ru/20240806/minoborony-1964475144.html

ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском

ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском - РИА Новости, 06.08.2024

ВС России уничтожили шесть танков ВСУ под Курском

ВС РФ уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак", которые Киев использовал для вооружённой провокации в Курской области, сообщило... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:13

2024-08-06T17:13

2024-08-06T17:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили шесть танков, две БМП, четыре БТР и три машины "Козак", которые Киев использовал для вооружённой провокации в Курской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские войска в 08.00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. "В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины