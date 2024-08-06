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Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.08.2024
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13:15 06.08.2024 (обновлено: 13:22 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964388075.html
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.08.2024
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:15
2024-08-06T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 108-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли 105 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны России.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 108-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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