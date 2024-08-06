https://ria.ru/20240806/minoborony-1964388075.html

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.08.2024

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и танк, сообщило... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:15

2024-08-06T13:15

2024-08-06T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 108-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

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безопасность, вооруженные силы украины, россия