Рейтинг@Mail.ru
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 06.08.2024 (обновлено: 13:20 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964387278.html
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:12
2024-08-06T13:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 117-й, 129-й бригад теробороны и 1-й бригады специального назначения в районах Стецковки, Мирополья Сумской области, Рясного, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области."Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fc742045aa78abfc633247ae9d2940c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Минобороны: группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в двух областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 117-й, 129-й бригад теробороны и 1-й бригады специального назначения в районах Стецковки, Мирополья Сумской области, Рясного, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области.
«
"Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о российской армии
5 августа, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала