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Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:12
2024-08-06T13:12
2024-08-06T13:20
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 117-й, 129-й бригад теробороны и 1-й бригады специального назначения в районах Стецковки, Мирополья Сумской области, Рясного, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области."Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Минобороны: группировка войск "Север" нанесла поражение ВСУ в двух областях