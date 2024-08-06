https://ria.ru/20240806/minoborony-1964387278.html

Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

Группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:12

2024-08-06T13:12

2024-08-06T13:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 120 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 117-й, 129-й бригад теробороны и 1-й бригады специального назначения в районах Стецковки, Мирополья Сумской области, Рясного, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области."Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины