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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 06.08.2024 (обновлено: 12:47 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964376999.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.08.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:42
2024-08-06T12:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого августа около 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Шестого августа около 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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