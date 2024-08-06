https://ria.ru/20240806/minoborony-1964376999.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.08.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:42

2024-08-06T12:42

2024-08-06T12:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого августа около 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность