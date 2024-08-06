https://ria.ru/20240806/minoborony-1964372086.html
Минобороны Румынии опровергло данные о поджоге склада украинскими беженцами
Минобороны Румынии опровергло данные о поджоге склада украинскими беженцами - РИА Новости, 06.08.2024
Минобороны Румынии опровергло данные о поджоге склада украинскими беженцами
Министерство обороны опровергло информацию о том, что группа украинских беженцев якобы подожгла склад с топливом в населенном пункте Брагадиру в ответ на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:34
2024-08-06T12:34
2024-08-06T12:40
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Министерство обороны опровергло информацию о том, что группа украинских беженцев якобы подожгла склад с топливом в населенном пункте Брагадиру в ответ на уменьшение европейской помощи Украине. "Обращаем ваше внимание на серию ложной информации, распространенной на платформе X, а также... в Telegram, ВК, YouTube и Reddit, в которой утверждается, что склад топлива в Брагадиру, Румыния, якобы был подожжен группой неизвестных. Также на канале в Telegram "источники" пытаются навязать мысль, что "склад" в ролике подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины", - сообщается на официальном новостном портале Минобороны Inforadar. Также представители министерства опровергли, что власти Румынии якобы сообщали об этом инциденте, но в качестве причины пожара назвали короткое замыкание. В минобороны пояснили, что распространяемый видеоролик с пожаром был снят не в Румынии. Власти Румынии не публиковали информацию о пожаре на топливных складах, румынские СМИ об этом также не сообщали.
https://ria.ru/20240602/norvegiya-1950012804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина
Минобороны Румынии опровергло данные о поджоге склада украинскими беженцами
МО Румынии опровергло данные о поджоге беженцами склада с топливом в Бригадиру
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Министерство обороны опровергло информацию о том, что группа украинских беженцев якобы подожгла склад с топливом в населенном пункте Брагадиру в ответ на уменьшение европейской помощи Украине.
"Обращаем ваше внимание на серию ложной информации, распространенной на платформе X, а также... в Telegram, ВК, YouTube и Reddit, в которой утверждается, что склад топлива в Брагадиру, Румыния, якобы был подожжен группой неизвестных. Также на канале в Telegram "источники" пытаются навязать мысль, что "склад" в ролике подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины", - сообщается на официальном новостном портале Минобороны Inforadar.
Также представители министерства опровергли, что власти Румынии якобы сообщали об этом инциденте, но в качестве причины пожара назвали короткое замыкание.
В минобороны пояснили, что распространяемый видеоролик с пожаром был снят не в Румынии. Власти Румынии не публиковали информацию о пожаре на топливных складах, румынские СМИ об этом также не сообщали.