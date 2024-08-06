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Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного - РИА Новости, 06.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 06.08.2024 (обновлено: 09:11 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/minoborony-1964319897.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного - РИА Новости, 06.08.2024
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного
Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили технику украинской аэромобильной бригады на северском направлении и позиции механизированной бригады в РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:59
2024-08-06T09:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили технику украинской аэромобильной бригады на северском направлении и позиции механизированной бригады в районе Спорного, сообщили в Минобороны России. Минобороны также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения техники и позиций противника."Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на северском направлении и позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Спорного в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240804/spetsoperatsiya-1963999168.html
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Работа операторов FPV-дронов Южной группировки войск на Северском направлении
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили технику формирований ВСУ на Северском направлении и позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Спорного.
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного

Минобороны: российские военные уничтожили технику ВСУ на северском направлении

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили технику украинской аэромобильной бригады на северском направлении и позиции механизированной бригады в районе Спорного, сообщили в Минобороны России. Минобороны также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения техники и позиций противника.
«
"Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на северском направлении и позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Спорного в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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4 августа, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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