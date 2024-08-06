https://ria.ru/20240806/mikrorayon-1964353439.html

В Херсонской области построят первый новый жилой микрорайон

В Херсонской области построят первый новый жилой микрорайон - РИА Новости, 06.08.2024

В Херсонской области построят первый новый жилой микрорайон

Первый в новой истории региона жилой микрорайон построят в Геническе на юге Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:35

2024-08-06T11:35

2024-08-06T15:12

херсонская область

геническ

россия

андрей алексеенко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Первый в новой истории региона жилой микрорайон построят в Геническе на юге Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала ее субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. "В ближайшее время начнем строить новый жилой микрорайон в Геническе. Выдали первое в новой истории Херсонской области разрешение на строительство многоквартирных жилых домов", — написал Алексеенко. По его словам, инвестор построит современный шестиэтажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. "Проект, близкий тем, что уже стали гордостью возрожденного Мариуполя. <...> Это только первый из новых жилых комплексов Геническа. Здесь построим 37 тысяч квадратных метров жилья. Строительные работы планируется начать до конца августа. Плановый срок строительства — два года, но рассчитываем, что новый комплекс будет сдан раньше", — уточнил Алексеенко.Отмечается, что под строительство нового жилья, как многоэтажек, так и районов индивидуальной застройки, уже подготовлено 44 площадки во всех муниципальных округах. "Также в первую очередь начнем строить новые микрорайоны в Скадовске", — подчеркнул глава.

https://ria.ru/20231216/mariupol-1916196357.html

https://ria.ru/20240627/ipoteka-1955740588.html

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херсонская область , геническ, россия, андрей алексеенко, общество