В Херсонской области построят первый новый жилой микрорайон
Первый в новой истории Херсонской области жилой микрорайон построят в Геническе
© Фото : пресс-служба председателя правительства Херсонской областиПервый новый жилой микрорайон построят в Геническе Херсонской области
Первый новый жилой микрорайон построят в Геническе Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Первый в новой истории региона жилой микрорайон построят в Геническе на юге Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала ее субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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"В ближайшее время начнем строить новый жилой микрорайон в Геническе. Выдали первое в новой истории Херсонской области разрешение на строительство многоквартирных жилых домов", — написал Алексеенко.
По его словам, инвестор построит современный шестиэтажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой.
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"Проект, близкий тем, что уже стали гордостью возрожденного Мариуполя. <...> Это только первый из новых жилых комплексов Геническа. Здесь построим 37 тысяч квадратных метров жилья. Строительные работы планируется начать до конца августа. Плановый срок строительства — два года, но рассчитываем, что новый комплекс будет сдан раньше", — уточнил Алексеенко.
Отмечается, что под строительство нового жилья, как многоэтажек, так и районов индивидуальной застройки, уже подготовлено 44 площадки во всех муниципальных округах.
"Также в первую очередь начнем строить новые микрорайоны в Скадовске", — подчеркнул глава.