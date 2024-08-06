https://ria.ru/20240806/mchs-1964367597.html

Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник

Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник - РИА Новости, 06.08.2024

Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник

Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:15

2024-08-06T12:15

2024-08-06T12:15

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 6 августа в Московской области местами ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении. Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)