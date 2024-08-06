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Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник
Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник - РИА Новости, 06.08.2024
Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник
Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:15
2024-08-06T12:15
2024-08-06T12:15
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час и до позднего вечера вторника в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 6 августа в Московской области местами ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении. Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице.
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Подмосковья предупредили о дожде с грозой во вторник
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье до вечера вторника