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Маск заявил, что у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X - РИА Новости, 06.08.2024
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17:59 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/mask-1964483682.html
Маск заявил, что у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X
Маск заявил, что у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X - РИА Новости, 06.08.2024
Маск заявил, что у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у него "нет выбора", кроме как закрыть штаб-квартиру компании X в Сан-Франциско. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:59
2024-08-06T17:59
сан-франциско
калифорния
илон маск
гэвин ньюсом
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у него "нет выбора", кроме как закрыть штаб-квартиру компании X в Сан-Франциско. "Нет выбора. Невозможно работать в Сан-Франциско, если ты проводишь платежи", - написал Маск в социальной сети X. Таким образом Маск прокомментировал статью газеты New York Times, в которой со ссылкой на внутреннее письмо компании сообщается, что X планирует закрыть свой филиал в Сан-Франциско "в ближайшие несколько недель". Как отмечалось в статье, письмо было разослано от имени гендиректора соцсети Линды Яккарино. В нем она также сообщила сотрудникам, что их переведут из Сан-Франциско в филиалы в Сан-Хосе и в будущий филиал в Пало-Алто в штате Калифорния. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
https://ria.ru/20240805/neuralink-1964058120.html
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сан-франциско, калифорния, илон маск, гэвин ньюсом
Сан-Франциско, Калифорния, Илон Маск, Гэвин Ньюсом
Маск заявил, что у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X

Маск: у него нет выбора, кроме как закрыть штаб-квартиру X в Сан-Франциско

© AP Photo / Noah BergerЗнак "X" на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско
Знак X на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Noah Berger
Знак "X" на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у него "нет выбора", кроме как закрыть штаб-квартиру компании X в Сан-Франциско.
"Нет выбора. Невозможно работать в Сан-Франциско, если ты проводишь платежи", - написал Маск в социальной сети X.
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Таким образом Маск прокомментировал статью газеты New York Times, в которой со ссылкой на внутреннее письмо компании сообщается, что X планирует закрыть свой филиал в Сан-Франциско "в ближайшие несколько недель". Как отмечалось в статье, письмо было разослано от имени гендиректора соцсети Линды Яккарино. В нем она также сообщила сотрудникам, что их переведут из Сан-Франциско в филиалы в Сан-Хосе и в будущий филиал в Пало-Алто в штате Калифорния.
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
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Сан-ФранцискоКалифорнияИлон МаскГэвин Ньюсом
 
 
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