https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html

Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства

Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства - РИА Новости, 06.08.2024

Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства

Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:26

2024-08-06T10:26

2024-08-06T10:27

экономика

технологии

денис мантуров

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в пресс-службе правительства. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности, обеспечение технологической независимости в различных областях экономики", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что непосредственно под кураторством Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов. "При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, денис мантуров, михаил мишустин, россия