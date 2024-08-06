Рейтинг@Mail.ru
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 06.08.2024 (обновлено: 10:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства - РИА Новости, 06.08.2024
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:26
2024-08-06T10:27
экономика
технологии
денис мантуров
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_693c193a4dd24b23eead5271e2c67b25.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в пресс-службе правительства. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности, обеспечение технологической независимости в различных областях экономики", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что непосредственно под кураторством Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов. "При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fab700696d76b81303777ad0dbe71b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, денис мантуров, михаил мишустин, россия
Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Россия
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства

Мантуров будет курировать работы по достижению целей технологического лидерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в пресс-службе правительства.
«
"Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности, обеспечение технологической независимости в различных областях экономики", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что непосредственно под кураторством Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов.
"При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции", - следует из сообщения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала