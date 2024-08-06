https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства - РИА Новости, 06.08.2024
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:26
2024-08-06T10:26
2024-08-06T10:27
экономика
технологии
денис мантуров
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_693c193a4dd24b23eead5271e2c67b25.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Глава кабмина Михаил Мишустин определил первого вице-премьера Дениса Мантурова куратором работы по достижению целей технологического лидерства, сообщили в пресс-службе правительства. "Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности, обеспечение технологической независимости в различных областях экономики", - говорится на сайте правительства. Отмечается, что непосредственно под кураторством Мантурова будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов. "При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fab700696d76b81303777ad0dbe71b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, денис мантуров, михаил мишустин, россия
Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Россия
Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства
Мантуров будет курировать работы по достижению целей технологического лидерства