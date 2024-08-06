https://ria.ru/20240806/malkov-1964337801.html

Малков: Рязанская область получает дополнительные возможности для развития

Малков: Рязанская область получает дополнительные возможности для развития - РИА Новости, 06.08.2024

Малков: Рязанская область получает дополнительные возможности для развития

Благодаря федеральным решениям Рязанская область получает дополнительные возможности для развития, заявил губернатор Павел Малков на встрече с министром... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:32

2024-08-06T10:32

2024-08-06T10:32

рязанская область

жилье

павел малков

ирек файзуллин

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РЯЗАНЬ, 6 авг — РИА Новости. Благодаря федеральным решениям Рязанская область получает дополнительные возможности для развития, заявил губернатор Павел Малков на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, встреча состоялась в понедельник. Обсуждались вопросы реализации федеральных проектов, особое внимание было уделено вводу нового жилья, благоустройству территорий и строительству социальных объектов. В том числе затронуты вопросы формирования нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и реализации его мероприятий в регионах. "Благодаря решениям, которые принимаются на федеральном уровне, Рязанская область получает дополнительные возможности для развития. Успешно реализуются национальные проекты, активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты. Люди видят позитивные изменения в городах и поселках, качество жизни меняется к лучшему, и это самое главное", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Отмечается, что в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустройство 28 общественных территорий в Рязанской области. Работы завершены на семи из них. Также регион участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Завершены работы на девяти проектах-победителях из 11. По данным Росстата, уточняет пресс-служба, за шесть месяцев этого года в Рязанской области введено 266,3 тысячи квадратных метров жилья. В прошлом году за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов были построены два детских сада в Рязани, еще по одному в селе Дядьково и в городе Рыбное. Также введен в эксплуатацию Западный канализационный коллектор в областном центре. В этом году ведется строительство школы на 1100 мест в ЖК "Олимпийский" Рязани. Начато строительство детского сада на 115 мест в городе Рыбное. Завершается проектирование и в текущем году начнется строительство детского сада на 224 места в ЖК "Метропарк" в Рязани. Губернатор доложил министру строительства и ЖКХ РФ о реализации ключевых строительных проектов в регионе, в том числе о промежуточных результатах проведения экспертизы мостового перехода через реку Оку, начать строительство которого планируется в 2025 году. Проект моста-дублера сейчас находится в разработке, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html

https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, павел малков, ирек файзуллин