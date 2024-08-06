https://ria.ru/20240806/maduro-1964300025.html

Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp

Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp - РИА Новости, 06.08.2024

Мадуро заявил, что перестанет использовать WhatsApp

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:53

2024-08-06T03:53

2024-08-06T03:53

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МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что перестанет использовать мессенджер WhatsApp, который используют для распространения угроз его сторонникам, и перейдет на Telegram и WeChat. "Скольким из вас угрожали преступники и каким образом? Я сегодня публично ... разорву отношения с WhatsApp, потому что его используют, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю его со своего телефона. Понемногу я переключу свои контакты на Telegram и WeChat. Это необходимо сделать. Скажите нет WhatsApp, долой WhatsApp из Венесуэлы! Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы", - заявил политик на встрече с молодыми сторонниками у президентского дворца, которую показал телеканал VTV. Ранее политик на встрече с военнослужащими обвинил социальные сети TikTok и Instagram*, а также мессенджер WhatsApp в распространении ненависти в Венесуэле, назвав происходящее в стране киберфашистским переворотом. "Через WhatsApp угрозы поступают всему военному сообществу Венесуэлы, всему офицерскому составу, полицейскому сообществу Венесуэлы, через WhatsApp угрожают уличным и общественным лидерам, всем, кто выступает против фашизма, угрожают вам. Первый шаг - добровольное последовательное радикальное удаление WhatsApp ... Есть другие каналы. В Telegram у меня 500 адресов, около 20 групп, и я уже начал. Подписывайтесь на меня в Telegram", - добавил Мадуро. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи, двое военнослужащих были убиты. За неделю после выборов правоохранители задержали более 2 тысяч человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Сильные беспорядки в Венесуэле продолжались один день после выборов, после чего контроль правительства за ситуацией на улицах был восстановлен. В последующие дни как сторонники президента, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе, однако они прошли мирно, с требованием мира, и обошлись без столкновений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240805/posol-1964077819.html

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в мире, венесуэла, колумбия, майами, николас мадуро, telegram, wechat