https://ria.ru/20240806/lyustratsiya-1964379357.html

В Раде призвали провести политическую люстрацию

В Раде призвали провести политическую люстрацию - РИА Новости, 06.08.2024

В Раде призвали провести политическую люстрацию

Депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:02

2024-08-06T13:02

2024-08-06T14:07

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский заявил, что Украина нуждается в политической люстрации, чтобы избавиться от сил, которые привели страну к войне и узурпировали власть. "Стране необходима политическая люстрация, чтобы избавиться от политиков и сил, которые сначала привели в страну войну, а затем узурпировали власть. <...> Обязательным условием будущих выборов должен быть запрет депутатам, партиям и фракциям, которые принимали участие в конституционном перевороте, выраженном в "меморандуме о непроведении выборов", участвовать в выборах", — написал Дубинский в своем Telegram-канале. Тридцатого июля Дубинский заявил, что Рада затягивает принятие решения по его иску, требующему обязать парламент назначить выборы президента. По его словам, спикер Рады Стефанчук и лидеры демократических фракций заключили кулуарное соглашение об отказе назначать выборы президента, совершив тем самым конституционный переворот. По его мнению, отсылка политических элит к нормам закона о запрете проведения выборов во время действия военного положения, является профанацией, цель которой — фактическая узурпация власти. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1949019277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, владимир путин