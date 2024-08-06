Рейтинг@Mail.ru
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке
Власти Ливана работают над тем, что ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские обстрелы не привел к полномасштабной войне, заявил и.о... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:05
2024-08-06T14:05
в мире
израиль
ливан
тегеран (город)
хасан насрулла
исмаил хания
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760513527_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_8193c4f2c74a9ed69b99610d14e84c72.jpg
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Власти Ливана работают над тем, что ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские обстрелы не привел к полномасштабной войне, заявил и.о. министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб. &quot;Мы проводили консультации с &quot;Хезболлах&quot;, чтобы их ответ не привел к войне, однако сегодня израильские удары расширились… Мы работаем над тем, чтобы какой-либо ответ не привел к полномасштабной войне&quot;, - сказал Бу Хабиб в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.В свою очередь египетский министр подчеркнул, что Израиль должен продемонстрировать серьезность для деэскалации на юге Ливана. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240805/khezbolla-1964283452.html
https://ria.ru/20240806/khezbolla-1964290509.html
израиль
ливан
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760513527_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5edb4e4777a6151bbfc332866f99f027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Тегеран (город), Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке

МИД Ливана: мы говорили с "Хезболлой", чтобы их ответ Израилю не привел к войне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАбдалла Бу Хабиб
Абдалла Бу Хабиб - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Абдалла Бу Хабиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Власти Ливана работают над тем, что ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские обстрелы не привел к полномасштабной войне, заявил и.о. министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.
«

"Мы проводили консультации с "Хезболлах", чтобы их ответ не привел к войне, однако сегодня израильские удары расширились… Мы работаем над тем, чтобы какой-либо ответ не привел к полномасштабной войне", - сказал Бу Хабиб в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

В свою очередь египетский министр подчеркнул, что Израиль должен продемонстрировать серьезность для деэскалации на юге Ливана.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
"Хезболла" заявила, что обстреляла базу израильской армии в районе Нагарии
5 августа, 22:59
На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Кадры ликвидации командира батальона Радван на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"
Вчера, 00:57
 
В миреИзраильЛиванТегеран (город)Хасан НасруллаИсмаил ХанияХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала