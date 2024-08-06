https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html

Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке

Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024

Ливан заявил о работе по предотвращению войны на Ближнем Востоке

Власти Ливана работают над тем, что ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские обстрелы не привел к полномасштабной войне, заявил и.о... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:05

2024-08-06T14:05

2024-08-06T14:05

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КАИР, 6 авг - РИА Новости. Власти Ливана работают над тем, что ответ ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские обстрелы не привел к полномасштабной войне, заявил и.о. министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб. "Мы проводили консультации с "Хезболлах", чтобы их ответ не привел к войне, однако сегодня израильские удары расширились… Мы работаем над тем, чтобы какой-либо ответ не привел к полномасштабной войне", - сказал Бу Хабиб в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.В свою очередь египетский министр подчеркнул, что Израиль должен продемонстрировать серьезность для деэскалации на юге Ливана. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240805/khezbolla-1964283452.html

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в мире, израиль, ливан, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году