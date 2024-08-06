ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Набатии на юге Ливана, есть погибшие
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА Новости полевой источник.
"Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского авианалета и удара по дому, расположенному между поселениями Мифдун и Набатия Аль-Фука на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник на юге Ливана израильский БЛА выпустил ракету по мотоциклу возле деревни Абъа, в результате чего погиб один человек еще один получил ранения.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.