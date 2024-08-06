https://ria.ru/20240806/livan-1964399368.html

ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2024

ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:51

2024-08-06T13:51

2024-08-06T13:51

в мире

израиль

ливан

сектор газа

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА Новости полевой источник. "Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского авианалета и удара по дому, расположенному между поселениями Мифдун и Набатия Аль-Фука на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства. В понедельник на юге Ливана израильский БЛА выпустил ракету по мотоциклу возле деревни Абъа, в результате чего погиб один человек еще один получил ранения. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, сектор газа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году