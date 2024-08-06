Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/livan-1964399368.html
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 06.08.2024
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:51
2024-08-06T13:51
в мире
израиль
ливан
сектор газа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА Новости полевой источник. "Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского авианалета и удара по дому, расположенному между поселениями Мифдун и Набатия Аль-Фука на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства. В понедельник на юге Ливана израильский БЛА выпустил ракету по мотоциклу возле деревни Абъа, в результате чего погиб один человек еще один получил ранения. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
израиль
ливан
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сектор газа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сектор Газа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Южном Ливане, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в Набатии на юге Ливана, есть погибшие

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 6 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в районе Набатии в Южном Ливане, по предварительным данным есть погибшие и раненые, сообщил во вторник РИА Новости полевой источник.
"Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского авианалета и удара по дому, расположенному между поселениями Мифдун и Набатия Аль-Фука на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник на юге Ливана израильский БЛА выпустил ракету по мотоциклу возле деревни Абъа, в результате чего погиб один человек еще один получил ранения.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" 8 октября прошлого года заявили об активизации военных операций против израильской армии в пограничной зоне в поддержку палестинских военизированных формирований в Секторе Газа, после того, как Израиль начал масштабную военную операцию в палестинском анклаве. Бойцы сопротивления ежедневно реализуют по несколько боевых операций. В ответ на атаки "Хезболлах", израильская артиллерия и авиация ежедневно наносит удары по поселениям и деревням в южном Ливане. Под удар в том числе попадает гражданская инфраструктуры и мирные жители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильЛиванСектор ГазаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала