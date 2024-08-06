https://ria.ru/20240806/kursk-1964517732.html
Власти Курской области призвали жителей не поддаваться на провокации
Власти Курской области призвали жителей не поддаваться на провокации - РИА Новости, 06.08.2024
Власти Курской области призвали жителей не поддаваться на провокации
Врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале призвал жителей не поддаваться на информационные провокации противника на фоне боёв на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:17
2024-08-06T21:17
2024-08-06T21:20
специальная военная операция на украине
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алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале призвал жителей не поддаваться на информационные провокации противника на фоне боёв на границе с Украиной. "Ставлю всех в известность о том, что много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
Власти Курской области призвали жителей не поддаваться на провокации
Власти Курской области призвали жителей не поддаваться на провокации противника