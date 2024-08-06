https://ria.ru/20240806/kursk-1964504194.html

Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы

Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 06.08.2024

Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы

Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:37

2024-08-06T19:37

2024-08-06T19:43

курская область

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщает правительство региона."По поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, все медицинские службы региона переведены на усиленный режим работы. Сформирован дополнительный ресурс бригад скорой медицинской помощи. Запас медикаментов в лечебных учреждениях достаточный", - сообщается в Telegram-канале правительства области.

https://ria.ru/20240806/minoborony-1964501989.html

курская область

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2024

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курская область, здоровье - общество, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины