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Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы
Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 06.08.2024
Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы
Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:37
2024-08-06T19:37
2024-08-06T19:43
курская область
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Медслужбы Курской области на фоне боев на границе с Украиной переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой помощи, запас медикаментов достаточный, сообщает правительство региона."По поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, все медицинские службы региона переведены на усиленный режим работы. Сформирован дополнительный ресурс бригад скорой медицинской помощи. Запас медикаментов в лечебных учреждениях достаточный", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
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курская область, здоровье - общество, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
Медслужбы Курской области перевели на усиленный режим работы
Медслужбы Курской области работают в усиленном режиме из-за боев на границе