https://ria.ru/20240806/kursk-1964327214.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:51

2024-08-06T09:51

2024-08-06T09:53

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск. После, в 3:11 была повторно объявлена ракетная опасность. Позже сигнал был отменён. После, в 9:16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)