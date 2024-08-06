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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:51
2024-08-06T09:51
2024-08-06T09:53
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области утром во вторник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск. После, в 3:11 была повторно объявлена ракетная опасность. Позже сигнал был отменён. После, в 9:16 ракетная опасность была объявлена в приграничных Суджанском и Глушковском районах Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность