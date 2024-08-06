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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 06.08.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,99 копейки - до 11,789 рубля, курс доллара вырос на 21,75 копейки - до 85,1646 рубля, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T17:24
2024-08-06T17:24
2024-08-06T17:24
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,99 копейки - до 11,789 рубля, курс доллара вырос на 21,75 копейки - до 85,1646 рубля, курс евро опустился на 1,44 копейки - до 93,0265 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня на среду — 11,79 рубля, доллара — 85,16, евро — 93,03