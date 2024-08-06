https://ria.ru/20240806/kuratory-1964331534.html

Мишустин определил кураторов национальных целей развития

Мишустин определил кураторов национальных целей развития - РИА Новости, 06.08.2024

Мишустин определил кураторов национальных целей развития

Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:11

2024-08-06T10:11

2024-08-06T10:55

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом", — говорится в публикации.Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.Согласно документу, основные цели развития страны:

https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф