Мишустин определил кураторов национальных целей развития
Мишустин определил вице-премьеров, курирующих национальные цели развития
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом", — говорится в публикации.
- Денис Мантуров станет куратором работы по достижению целей технологического лидерства;
- В ведении Дмитрия Патрушева будет находиться достижение национальных целей в сфере экологического благополучия;
- Александру Новаку поручается курировать достижение национальных целей по устойчивому и динамическому развитию экономики;
- Татьяна Голикова начнет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан;
- Дмитрий Чернышенко будет курировать достижение национальных целей, направленных на реализацию потенциала каждого человека;
- Виталий Савельев станет куратором достижения национальных целей развития в области создания беспилотных авиасистем;
- К сфере Дмитрия Григоренко будет относиться работа по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта;
- Марат Хуснуллин будет куратором создания комфортной и безопасной среды и сокращения количества непригодного для жизни жилья.
Национальные цели развития России до 2030 года
7 мая, 18:50
Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.
Согласно документу, основные цели развития страны:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- экологическое благополучие;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.