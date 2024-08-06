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Мишустин определил кураторов национальных целей развития - РИА Новости, 06.08.2024
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10:11 06.08.2024 (обновлено: 10:55 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kuratory-1964331534.html
Мишустин определил кураторов национальных целей развития
Мишустин определил кураторов национальных целей развития - РИА Новости, 06.08.2024
Мишустин определил кураторов национальных целей развития
Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:11
2024-08-06T10:55
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом", — говорится в публикации.Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.Согласно документу, основные цели развития страны:
https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин определил кураторов национальных целей развития

Мишустин определил вице-премьеров, курирующих национальные цели развития

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил тех, кто будет курировать национальные цели развития, сообщается на сайте правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом", — говорится в публикации.
  • Денис Мантуров станет куратором работы по достижению целей технологического лидерства;
  • В ведении Дмитрия Патрушева будет находиться достижение национальных целей в сфере экологического благополучия;
  • Александру Новаку поручается курировать достижение национальных целей по устойчивому и динамическому развитию экономики;
  • Татьяна Голикова начнет курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан;
  • Дмитрий Чернышенко будет курировать достижение национальных целей, направленных на реализацию потенциала каждого человека;
  • Виталий Савельев станет куратором достижения национальных целей развития в области создания беспилотных авиасистем;
  • К сфере Дмитрия Григоренко будет относиться работа по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта;
  • Марат Хуснуллин будет куратором создания комфортной и безопасной среды и сокращения количества непригодного для жизни жилья.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Национальные цели развития России до 2030 года
7 мая, 18:50
Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.
Согласно документу, основные цели развития страны:
  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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