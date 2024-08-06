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В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.08.2024
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12:32 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену
В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 06.08.2024
В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену
Суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии за госизмену мужчину, вступившего в ряды спецподразделения ВСУ, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:32
2024-08-06T12:32
вооруженные силы украины
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии за госизмену мужчину, вступившего в ряды спецподразделения ВСУ, сообщила прокуратура региона. "В Крыму суд заочно вынес приговор по уголовному делу о государственной измене. В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение вооруженных сил Украины, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Осужденный находится в международном розыске.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933225602.html
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вооруженные силы украины, происшествия, республика крым
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Республика Крым
В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену

В Крыму вступивший в ВСУ мужчина заочно получил 18 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Суд в Крыму заочно приговорил к 18 годам колонии за госизмену мужчину, вступившего в ряды спецподразделения ВСУ, сообщила прокуратура региона.
"В Крыму суд заочно вынес приговор по уголовному делу о государственной измене. В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый, пройдя обучение, вступил в специальное подразделение вооруженных сил Украины, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Осужденный находится в международном розыске.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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