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В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2024
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11:26 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/koronavirus-1964351751.html
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19
С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:26
2024-08-06T11:26
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 2524, госпитализирован 131 человек, выздоровели 1884 человека, умерших 0", - говорится в сводке по столице.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, здоровье - общество
Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19

В Москве за неделю выявили 2524 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю - 2524, госпитализирован 131 человек, выздоровели 1884 человека, умерших 0", - говорится в сводке по столице.
Коронавирус 2023 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Коронавирус-2024: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
15 января, 20:50
 
МоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаЗдоровье - Общество
 
 
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