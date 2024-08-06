https://ria.ru/20240806/koronavirus-1964351751.html

В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2024

В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19

С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:26

2024-08-06T11:26

2024-08-06T11:26

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 2524, госпитализирован 131 человек, выздоровели 1884 человека, умерших 0", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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