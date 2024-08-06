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В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.08.2024
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19
С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:26
2024-08-06T11:26
2024-08-06T11:26
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. С 29 июля по 4 августа в Москве выявлено 2524 случая COVID-19, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю - 2524, госпитализирован 131 человек, выздоровели 1884 человека, умерших 0", - говорится в сводке по столице.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, здоровье - общество
Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
В Москве за неделю госпитализировали 131 человека с COVID-19
В Москве за неделю выявили 2524 новых случая заражения коронавирусом