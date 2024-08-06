https://ria.ru/20240806/koronavirus-1964351206.html

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю - РИА Новости, 06.08.2024

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30 процентов за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 28,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:24

2024-08-06T11:24

2024-08-06T11:24

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 28,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 886 человек с коронавирусом, что на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 7 785 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за прошедшую неделю 10 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

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россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса