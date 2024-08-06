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Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве - РИА Новости, 06.08.2024
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13:22 06.08.2024 (обновлено: 13:38 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/koptevo-1964386242.html
Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве
Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве - РИА Новости, 06.08.2024
Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве
Власти Москвы выставили на торги право провести редевелепомент 2 гектаров земли в районе Коптево, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:22
2024-08-06T13:38
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелепомент 2 гектаров земли в районе Коптево, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о площадке в проезде Черепановых, во владении 64, вблизи станции МЦК Лихоборы."По проекту здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса. На площадке планируется возвести более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, а также сохранить находящийся там каток.Начальная цена аукциона – 12,9 миллиона рублей. Заявки на участие в нем принимаются до 9 сентября, аукцион пройдет 17 сентября.
https://ria.ru/20240806/efimov-1964276841.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелепомент 2 гектаров земли в районе Коптево, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о площадке в проезде Черепановых, во владении 64, вблизи станции МЦК Лихоборы.
"По проекту здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
На площадке планируется возвести более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, а также сохранить находящийся там каток.
Начальная цена аукциона – 12,9 миллиона рублей. Заявки на участие в нем принимаются до 9 сентября, аукцион пройдет 17 сентября.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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