https://ria.ru/20240806/koptevo-1964386242.html

Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве

Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве - РИА Новости, 06.08.2024

Ефимов: на торги выставили право провести редевелопмент в Коптеве

Власти Москвы выставили на торги право провести редевелепомент 2 гектаров земли в районе Коптево, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:22

2024-08-06T13:22

2024-08-06T13:38

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелепомент 2 гектаров земли в районе Коптево, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о площадке в проезде Черепановых, во владении 64, вблизи станции МЦК Лихоборы."По проекту здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса. На площадке планируется возвести более 26 тысяч квадратных метров недвижимости, а также сохранить находящийся там каток.Начальная цена аукциона – 12,9 миллиона рублей. Заявки на участие в нем принимаются до 9 сентября, аукцион пройдет 17 сентября.

https://ria.ru/20240806/efimov-1964276841.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы