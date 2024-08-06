Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 06.08.2024 (обновлено: 01:20 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kolumbiya-1964291392.html
В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев
В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев - РИА Новости, 06.08.2024
В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев
Командующие армией и полицией Колумбии распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T01:06
2024-08-06T01:20
в мире
колумбия
гавана
нариньо
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_e893c8ef9c5c5ea8ce8c748ab2d361d4.jpg
МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Командующие армией и полицией Колумбии распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду окончания действия соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны Колумбии Иван Веласкес. "Естественно, что, когда не действует соглашение о прекращении огня, подразумевающее приостановку наступательных операций со стороны вооруженных сил, эти наступательные операции возобновляются. И это распоряжение командующего вооруженными силами всем силам, а также генерального директора национальной полиции всей полиции страны", — заявил Веласкес журналистам, видеозапись его слов опубликовал телеканал Cablenoticias. На февральской встрече в Гаване делегация АНО уведомила правительство, что настойчивость властей в проведении демобилизационной операции в департаменте Нариньо против боевиков АНО привела к приостановке этих переговоров. Это произошло после того, как стороны продлили на шесть месяцев режим прекращения огня. Попытка возобновить переговоры АНО и правительства в мае не увенчалась успехом - стороны встретились в Каракасе и договорились об участии в своих переговорах представителей гражданского общества, однако последующие раунды переговоров не состоялись. АНО выставила условием своего возвращения в переговорный процесс исключение её из списка организованных вооруженных группировок. Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и РВСК. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20240430/kolumbiya-1943097914.html
https://ria.ru/20240126/zhurnalist-1923560931.html
колумбия
гавана
нариньо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0fa4a1b31c2a09779d6198f18ea77f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, гавана, нариньо, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Гавана, Нариньо, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии
В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев

МО Колумбии: армия и полиция возобновили наступательные операции против АНО

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Командующие армией и полицией Колумбии распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду окончания действия соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны Колумбии Иван Веласкес.
"Естественно, что, когда не действует соглашение о прекращении огня, подразумевающее приостановку наступательных операций со стороны вооруженных сил, эти наступательные операции возобновляются. И это распоряжение командующего вооруженными силами всем силам, а также генерального директора национальной полиции всей полиции страны", — заявил Веласкес журналистам, видеозапись его слов опубликовал телеканал Cablenoticias.
Место крушения вертолета Ми-17 в штате Боливар в Колумбии. 30 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Колумбии разбился военный вертолет, есть погибшие
30 апреля, 03:52
На февральской встрече в Гаване делегация АНО уведомила правительство, что настойчивость властей в проведении демобилизационной операции в департаменте Нариньо против боевиков АНО привела к приостановке этих переговоров. Это произошло после того, как стороны продлили на шесть месяцев режим прекращения огня.
Попытка возобновить переговоры АНО и правительства в мае не увенчалась успехом - стороны встретились в Каракасе и договорились об участии в своих переговорах представителей гражданского общества, однако последующие раунды переговоров не состоялись. АНО выставила условием своего возвращения в переговорный процесс исключение её из списка организованных вооруженных группировок.
Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и РВСК.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
Директор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендос - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию
26 января, 08:45
 
В миреКолумбияГаванаНариньоГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала