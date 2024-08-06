https://ria.ru/20240806/kolumbiya-1964291392.html

В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев

В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев - РИА Новости, 06.08.2024

В Колумбии возобновили наступательные операции против повстанцев

Командующие армией и полицией Колумбии распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T01:06

2024-08-06T01:06

2024-08-06T01:20

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МЕХИКО, 6 авг - РИА Новости. Командующие армией и полицией Колумбии распорядились возобновить наступательные операции против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО/ELN) ввиду окончания действия соглашения о прекращении огня, заявил министр обороны Колумбии Иван Веласкес. "Естественно, что, когда не действует соглашение о прекращении огня, подразумевающее приостановку наступательных операций со стороны вооруженных сил, эти наступательные операции возобновляются. И это распоряжение командующего вооруженными силами всем силам, а также генерального директора национальной полиции всей полиции страны", — заявил Веласкес журналистам, видеозапись его слов опубликовал телеканал Cablenoticias. На февральской встрече в Гаване делегация АНО уведомила правительство, что настойчивость властей в проведении демобилизационной операции в департаменте Нариньо против боевиков АНО привела к приостановке этих переговоров. Это произошло после того, как стороны продлили на шесть месяцев режим прекращения огня. Попытка возобновить переговоры АНО и правительства в мае не увенчалась успехом - стороны встретились в Каракасе и договорились об участии в своих переговорах представителей гражданского общества, однако последующие раунды переговоров не состоялись. АНО выставила условием своего возвращения в переговорный процесс исключение её из списка организованных вооруженных группировок. Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК). До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и РВСК. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20240430/kolumbiya-1943097914.html

https://ria.ru/20240126/zhurnalist-1923560931.html

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в мире, колумбия, гавана, нариньо, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии