Рейтинг@Mail.ru
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:54 06.08.2024 (обновлено: 16:23 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/klimovsk-1964450624.html
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2024
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:54
2024-08-06T16:23
новости подмосковья
жилье
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
аварийные дома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964455781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a48d2c6f938d7480677357a9fc924b8c.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить новоселье уже в новых домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Расселим 30 аварийных домов — 444 квартиры, в которых живут 860 человек. Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, на втором — еще одну семнадцатиэтажку на 223 квартиры. Сейчас мы начали подготовку участка — будем выносить инженерные сети, готовить площадку под котлован. В первой половине 2026 года южане смогут отметить новоселье в новых домах", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Планируется, что новые дома построят неподалеку от старых, добавил губернатор. Для собственников, которые хотят выбрать себе квартиру самостоятельно в регионе подготовили сертификаты на покупку жилья — 130 тысяч за квадратный метр. Воробьев отметил, что тем, у кого квартира в соцнайме, помогут приобрести жилье на вторичном рынке или выплатить выкупную стоимость после оценки. Также можно будет переехать в строящийся под расселение дом, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html
климовск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964455781_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9be897860181aa1128c28705537c4ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, аварийные дома
Новости Подмосковья, Жилье, Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Аварийные дома

Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЖители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить новоселье уже в новых домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Расселим 30 аварийных домов — 444 квартиры, в которых живут 860 человек. Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, на втором — еще одну семнадцатиэтажку на 223 квартиры. Сейчас мы начали подготовку участка — будем выносить инженерные сети, готовить площадку под котлован. В первой половине 2026 года южане смогут отметить новоселье в новых домах", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Планируется, что новые дома построят неподалеку от старых, добавил губернатор. Для собственников, которые хотят выбрать себе квартиру самостоятельно в регионе подготовили сертификаты на покупку жилья — 130 тысяч за квадратный метр. Воробьев отметил, что тем, у кого квартира в соцнайме, помогут приобрести жилье на вторичном рынке или выплатить выкупную стоимость после оценки. Также можно будет переехать в строящийся под расселение дом, добавил губернатор.
Ликвидация последствий отключения подачи тепла в Климовске - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В большую часть домов в Климовске, пострадавших из-за аварии, подали тепло
9 января, 17:38
 
Новости ПодмосковьяЖильеКлимовскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАварийные дома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала