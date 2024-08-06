Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЖители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить новоселье уже в новых домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Расселим 30 аварийных домов — 444 квартиры, в которых живут 860 человек. Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, на втором — еще одну семнадцатиэтажку на 223 квартиры. Сейчас мы начали подготовку участка — будем выносить инженерные сети, готовить площадку под котлован. В первой половине 2026 года южане смогут отметить новоселье в новых домах", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Планируется, что новые дома построят неподалеку от старых, добавил губернатор. Для собственников, которые хотят выбрать себе квартиру самостоятельно в регионе подготовили сертификаты на покупку жилья — 130 тысяч за квадратный метр. Воробьев отметил, что тем, у кого квартира в соцнайме, помогут приобрести жилье на вторичном рынке или выплатить выкупную стоимость после оценки. Также можно будет переехать в строящийся под расселение дом, добавил губернатор.