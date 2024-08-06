https://ria.ru/20240806/klimovsk-1964450624.html

Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году

Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2024

Жители аварийных домов Климовска смогут отметить новоселье уже в 2026 году

Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:54

2024-08-06T15:54

2024-08-06T16:23

новости подмосковья

жилье

климовск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

аварийные дома

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964455781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a48d2c6f938d7480677357a9fc924b8c.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Планируется расселить 30 аварийных домов в поселке Южный микрорайона Климовск города Подольска, так, к первой половине 2026 года жители поселка смогут отметить новоселье уже в новых домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Расселим 30 аварийных домов — 444 квартиры, в которых живут 860 человек. Строить жилье по президентскому нацпроекту будем в два этапа: на первом — 17-этажный двухсекционный дом на 199 квартир, на втором — еще одну семнадцатиэтажку на 223 квартиры. Сейчас мы начали подготовку участка — будем выносить инженерные сети, готовить площадку под котлован. В первой половине 2026 года южане смогут отметить новоселье в новых домах", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Планируется, что новые дома построят неподалеку от старых, добавил губернатор. Для собственников, которые хотят выбрать себе квартиру самостоятельно в регионе подготовили сертификаты на покупку жилья — 130 тысяч за квадратный метр. Воробьев отметил, что тем, у кого квартира в соцнайме, помогут приобрести жилье на вторичном рынке или выплатить выкупную стоимость после оценки. Также можно будет переехать в строящийся под расселение дом, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html

климовск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, аварийные дома